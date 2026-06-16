Цена Bitcoin на пороге 67 000 долларов: новая волна роста на рынке криптовалют

·2·Экономика
Цена Bitcoin на пороге 67 000 долларов: новая волна роста на рынке криптовалют

В понедельник с открытием фондовых бирж США цена Bitcoin (BTC) приблизилась к уровню 67 000 долларов. Крупнейшая в мире криптовалюта подорожала еще на 1,5% после еженедельного закрытия, что вызвало позитивный настрой среди инвесторов. Этот рост происходит не только на фоне цифровых активов, но и в контексте общего подъема на традиционных финансовых рынках. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Основным стимулом такого оживления на рынке стало смягчение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Детали соглашения между США и Ираном о прекращении огня увеличили спрос на рисковые активы. По данным Коинтелеграф, вслед за этими новостями индексы С&П 500 и Nasdaq Компосите выросли до 2,4%.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Truth Social сообщил о восстановлении движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Эта новость снизила риски в поставках энергоресурсов и стала позитивным сигналом для глобальной экономики. Открытие нефтяных маршрутов еще больше усилило аппетит инвесторов к риску.

Сомнения аналитиков и зоны сопротивления

Однако среди трейдеров и аналитиков нет единодушия относительно дальнейшего движения Bitcoin. Некоторые эксперты считают отметку в 67 000 долларов серьезной зоной сопротивления. По мнению известного трейдера Киллана в социальной сети Кс, текущая неделя будет очень интересной, но вероятность отскока цены вниз (реджектион) от этого уровня также высока.

Специалисты аналитической платформы ДжДК Аналйсис отмечают, что пока рано делать вывод о том, что цена Bitcoin сформировала свое дно (боттом). Тем не менее, прорыв основных линий сопротивления и возвращение цены в зону предыдущих значений могут открыть двери для долгосрочного восходящего движения.

Рыночный обозреватель под псевдонимом Экситпумп объяснил текущий рост низкой ликвидностью в книге ордеров (ордер-бук). По его словам, недостаток ликвидности облегчает движение цены вверх или вниз, что свидетельствует о сохранении высокой волатильности на рынке.

Данная тенденция имеет важное значение и для узбекистанских инвесторов. Изменение цены Bitcoin на глобальном рынке напрямую влияет на котировки в местных крипто-магазинах и на биржах. В настоящее время участники рынка внимательно следят за тем, как будет преодолен психологический барьер в 67 000 долларов.

BitcoinКриптовалютаРынокИнвестицииЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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