Цена Bitcoin упала до 66 тысяч долларов: расхождение между криптовалютой и фондовым рынком

·4·Экономика
Цена Bitcoin упала до 66 тысяч долларов: расхождение между криптовалютой и фондовым рынком

На мировых финансовых рынках наблюдается неожиданная динамика: в то время как основные индексы фондовых бирж США продолжают расти, цена Bitcoin (BTC) продемонстрировала тенденцию к снижению. С открытием торгов на Уолл-стрит во вторник самая популярная криптовалюта отошла от своих максимумов за последние две недели, опустившись до уровня 66 000 долларов. Эта ситуация свидетельствует об очередном нарушении корреляции между цифровыми активами и традиционными ценными бумагами. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Согласно данным ТрадингВиев, несмотря на падение цены Bitcoin, индекс С&П 500 зафиксировал дневной рост более чем на 1,5%. Такому позитивному настроению на фондовом рынке способствуют надежды на мирное соглашение между США и Ираном. Аналитики Мосаик Ассет Компанй отмечают, что нынешние переговоры приобрели более серьезный характер, чем когда-либо, и подтверждают, что стороны близки к достижению договоренности.

Состояние энергетических ресурсов и рисковых активов

Смягчение геополитической ситуации не осталось незамеченным и для энергетического рынка. В частности, цена на нефть марки ВТИ из США упала до самого низкого уровня за последние три месяца. Bitcoin, который обычно движется синхронно с рисковыми активами (риск ассетс), на этот раз не последовал за ростом фондового рынка. Это указывает на усиление осторожности инвесторов по отношению к криптовалюте.

Известный трейдер Даан Crypto Традес в своем анализе в социальной сети Кс отметил, что Bitcoin снова вернулся в свой прежний диапазон. По его словам, участники рынка пока избегают крупных ставок (бетс) на резкий рост цены BTC. Поскольку волатильность актива сохраняется, краткосрочные прогнозы остаются неопределенными.

Другой аналитик, Роман, оценивает уровень 70 000 долларов как локальный пик. По его мнению, текущий темп роста может завершиться именно в этой точке, после чего в цене может снова произойти коррекция. По сообщению издания КоинТелеграф, некоторые участники рынка с сомнением относятся к тому, насколько прочен уровень поддержки в 60 000 долларов.

Эксперты предупреждают, что «медвежий» рынок (беар маркет) может быть еще не полностью завершен. Для стратегических инвесторов этот период требует осторожности в действиях. Подобные расхождения (дивергенке) между Bitcoin и традиционным финансовым рынком часто происходят перед формированием новых трендов. Для узбекистанских инвесторов эти изменения на мировом рынке также служат важным сигналом для пересмотра портфеля криптоактивов.

BitcoinКриптовалютаS&P 500НефтьЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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