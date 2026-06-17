Рынок токенизированных активов превысил 43 млрд долларов

На глобальных финансовых рынках ускоряется процесс переноса традиционных активов в систему блокчейна. За последние шесть месяцев стоимость токенизированных активов реального мира (РВА) значительно выросла, преодолев отметку в 43 млрд долларов. По данным Токен Терминал, несмотря на общую стагнацию криптовалютного рынка, этот сектор вырос на 37% за последние 180 дней. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Этот рост свидетельствует о растущем доверии традиционных финансовых институтов к технологиям блокчейна. В настоящее время миграция финансовых продуктов в цифровые сети становится не только технологическим новшеством, но и основным инструментом повышения экономической эффективности. Стоит отметить, что цифры могут различаться в зависимости от методологии различных аналитических платформ, однако общая тенденция указывает на стабильный рост.

Состав сектора и ведущие сети

Основную часть рынка токенизированных активов, почти 80%, составляют специализированные фонды. На втором месте с показателем 16,6% находятся сырьевые товары (коммодитиес), а доля токенизированных акций составляет 3,8%. Эти показатели подтверждают стремление инвесторов к более стабильным и ликвидным активам.

В разрезе технологических платформ сеть Ethereum сохраняет абсолютное лидерство — 57,8% всех токенизированных активов размещены именно в этом блокчейне. Также свою долю на рынке расширяют такие сети, как BNB Chain (8,5%), zkSync Эра (7,5%), КсРП Ledger (5,8%) и Stellar (5,4%). Это означает, что сектор не ограничивается одной экосистемой.

Крупные банки и прогнозы на будущее

Гиганты финансового мира, такие как Standard Chartered и Китигруп, положительно оценивают будущее токенизации. В частности, аналитики Standard Chartered прогнозируют, что к 2030 году сектор децентрализованных финансов (DeFi) вырастет до 2,7 трлн долларов. По мнению экспертов банка, токен УНИ платформы Uniswap может подорожать до 40 раз на фоне этих процессов.

Согласно прогнозам Китигруп, рынок токенизированных активов к 2030 году может достичь 5,5 трлн долларов при базовом сценарии и 8,2 трлн долларов при оптимистичном. Специалисты банка отмечают, что индустрия проходит стадию испытаний и входит в основной поток. Важным стимулом здесь становится внедрение четких правовых норм регулирующими органами.

В качестве основных драйверов этого роста в будущем рассматриваются следующие факторы:

внедрение токенизации такими платформами, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq;

интеграция стейблкоинов в традиционные расчеты;

переход крупных инвестиционных фондов на блокчейн-инфраструктуру;

снижение транзакционных издержек при управлении активами.