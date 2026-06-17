Сигнал о дне на рынке Bitcoin: инвесторы купили 125 тысяч BTC в июне

·14·Экономика
Сигнал о дне на рынке Bitcoin: инвесторы купили 125 тысяч BTC в июне

На фоне снижения цены Bitcoin на глобальном криптовалютном рынке резко возросла активность крупных инвесторов и долгосрочных держателей (холдеров). Согласно последним анализам, в течение июня участники рынка перевели на свои кошельки в общей сложности более 125 тысяч BTC. Этот показатель расценивается как важный сигнал о том, что цены на рынке достигли своего дна. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает издание.

По сообщению издания CoinDesk, этот процесс массовых закупок совпал с периодом относительной нестабильности цены Bitcoin и значительными спадами. Обычно перевод крупных объемов активов с биржевых кошельков на личные холодные кошельки означает снижение давления продаж на рынке и рост уверенности инвесторов в активе.

Стратегия инвесторов и динамика рынка

Аналитики отмечают, что аккумулирование активов в размере 125 000 BTC свидетельствует о том, что институциональные инвесторы и «киты» эффективно воспользовались низкими ценами. Подобная динамика часто наблюдается перед входом цен в долгосрочный восходящий тренд. Данные блокчейна (on-chain) сети Bitcoin показывают, что участники рынка, несмотря на краткосрочные колебания, придерживаются стратегии долгосрочного хранения актива.

Эта международная тенденция имеет важное значение и для узбекистанских криптотрейдеров и инвесторов. Снижение ликвидности на глобальном рынке и вывод крупных объемов Bitcoin из обращения могут создать основу для резкого роста цены в случае увеличения спроса в будущем.

Общая ситуация на рынке криптовалют

В настоящее время цена Bitcoin также остается зависимой от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и макроэкономических показателей. Ожидания по уровню инфляции и процентным ставкам определяют аппетит инвесторов к рисковым активам. Однако массовые закупки в июне доказали, что фундаментальный спрос на Bitcoin по-прежнему высок.

По мнению экспертов, если эта тенденция сохранится и в июле, Bitcoin получит прочную базу для обновления своих предыдущих рекордных уровней. Пока участники рынка продолжают внимательно следить за дальнейшими действиями крупных держателей и глобальными экономическими новостями.

В заключение можно сказать, что этот сигнал о «дне» на рынке Bitcoin был положительно воспринят многими аналитиками. Исторически подобные ситуации предвещали стабилизацию цен и переход к следующему этапу роста.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицииБлокчейн
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Laylo
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