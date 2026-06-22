На что планируют тратить деньги узбекистанцы

Центральный банк в ходе опроса о потребительских настроениях, проведенного в первом квартале 2026 года, изучил планы населения по расходам на ближайшие месяцы. Согласно результатам, направления расходов существенно различаются в зависимости от возраста и доходов граждан.

25% респондентов в возрасте до 18 лет планируют потратить деньги на образование. 16% из них включили в основные расходы ремонт жилья, а 13% — путешествия.

Среди молодежи 18–30 лет спрос на образование и ремонт жилья одинаков — оба направления составили 23%. В этой возрастной группе расходы на свадьбы составили 15%, покупка автомобиля — 13%, путешествия — 12%.

30% граждан в возрасте 31–40 лет планируют отремонтировать свое жилье. Расходы на образование составили 16%, лечение — 13%, а покупка автомобиля — 9%.

Среди лиц 41–50 лет ремонт жилья также занимает первое место. 33% респондентов заявили о намерении потратить средства на это направление. На образование пришлось 23%, на лечение — 14%.

35% населения в возрасте 51–60 лет планируют ремонт дома. 16% выбрали лечение, 11% — расходы на свадьбы. Среди лиц старше 60 лет ремонт жилья зафиксировал самый высокий показатель — 38%, лечение составило 17%.

Результаты опроса также показали наличие планов по увеличению расходов в ближайшие месяцы на ремонт жилья, путешествия, свадьбы, покупку недвижимости и бытовой техники.