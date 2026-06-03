Объявлены курсы валют на 4 июня
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• Евро подешевел на 25,12 сума и снизился до 13 896,69 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 36,04 сума и составил 11 970,68 сума.
• Евро подешевел на 25,12 сума и снизился до 13 896,69 сума.
• Российский рубль подешевел на 2,14 сума и снизился до 164,14 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 6,24 сума и снизился до 16 077,15 сума.
• Японская иена подешевела на 0,23 сума и снизилась до 74,71 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 55,16 сума и снизился до 15 185,95 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,66 сума и снизился до 1 764,59 сума.
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