Объявлены курсы валют на 4 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 36,04 сума и составил 11 970,68 сума.

• Евро подешевел на 25,12 сума и снизился до 13 896,69 сума.

• Российский рубль подешевел на 2,14 сума и снизился до 164,14 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 6,24 сума и снизился до 16 077,15 сума.

• Японская иена подешевела на 0,23 сума и снизилась до 74,71 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 55,16 сума и снизился до 15 185,95 сума.

• Китайский юань подешевел на 1,66 сума и снизился до 1 764,59 сума.