4 июня прогнозируется рост курса доллара

·171·Экономика
4 июня прогнозируется рост курса доллара
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Телеграм-канал Банкир сообщает, что 4 июня прогнозируется рост курса доллара на 35–36 сумов.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Туронбанк — 11 930 сумов.
• МКБанк — 11 930 сумов.
• НБУ — 11 920 сумов.
• Инфинбанк — 11 920 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

• Асакабанк — 11 950 сумов.
• Инфинбанк — 11 970 сумов.
• Агробанк — 11 980 сумов.
• Капиталбанк — 11 980 сумов.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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