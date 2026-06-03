4 июня прогнозируется рост курса доллара
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• Туронбанк — 11 930 сумов.
• Асакабанк — 11 950 сумов.
Телеграм-канал Банкир сообщает, что 4 июня прогнозируется рост курса доллара на 35–36 сумов.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Туронбанк — 11 930 сумов.
• МКБанк — 11 930 сумов.
• НБУ — 11 920 сумов.
• Инфинбанк — 11 920 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Асакабанк — 11 950 сумов.
• Инфинбанк — 11 970 сумов.
• Агробанк — 11 980 сумов.
• Капиталбанк — 11 980 сумов.
Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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