«Сначала обеспечивается O'zbekiston»: официальный ответ по поводу продажи электроэнергии Afg'oniston

·1·Экономика
«Сначала обеспечивается O'zbekiston»: официальный ответ по поводу продажи электроэнергии Afg'oniston

В то время как вопрос обеспечения электроэнергией внутреннего рынка находится в центре внимания населения, министр энергетики Sherzod Xo'jaev выступил с важным заявлением о порядке экспорта энергии в соседний Afg'oniston.

Как сообщил министр телеканалу «O'zbekiston 24», поставки электроэнергии в Afg'oniston будут осуществляться исключительно за счёт избыточных объёмов, образовавшихся после полного удовлетворения собственных внутренних потребностей O'zbekiston.

Проект «Surxon – Puli-Xumri»: средства из бюджета O'zbekiston выделяться не будут

Новый стратегический проект, реализуемый с участием специалистов, обладает рядом экономических и финансовых преимуществ:

  • Источник финансирования: Общая стоимость проекта составляет 222 миллиона долларов, и он полностью финансируется Afg'oniston. Средства из государственного бюджета O'zbekiston на это выделяться не будут;

  • Доход национальных компаний: 140 миллионов долларов из выделяемых средств будут напрямую направлены на счета наших национальных компаний в качестве оплаты услуг специалистов из O'zbekiston и местной продукции;

  • Технические показатели: Общая протяжённость новой сети напряжением 500 кВ составляет 245 км (45 км на территории O'zbekiston и 200 км на территории Afg'oniston), что позволит довести пропускную способность до 6 миллиардов кВт·ч в год.

Экспорт и транзитный потенциал, продолжающиеся с 2002 года

O'zbekiston поставляет электроэнергию в Afg'oniston с 2002 года, а соответствующие соглашения обновляются ежегодно:

  • Масштабы экспорта: Согласно расчётам экспертов, годовой объём экспорта превышает 2 миллиарда кВт·ч, принося доход в размере около 100 миллионов долларов;

  • Региональный транзитный мост: В будущем эта новая линия электропередачи сыграет стратегическую роль в открытии крупного транзитного коридора из стран Markaziy Osiyo в Afg'oniston через энергетические сети O'zbekiston.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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