24 августа ожидается повышение курса доллара

·30·Экономика
24 августа ожидается повышение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 24 августа, вырастет на 2–3 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы при продаже долларов банкам:

• Asia Alliance Bank — 11 850 сумов.
Anorbank — 11 845 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 845 сумов.
• Universalbank — 11 845 сумов.
• Hayotbank — 11 840 сумов.

Лучшие курсы при покупке долларов у банков:

Asakabank — 11 880 сумов.
• Asia Alliance Bank — 11 900 сумов.
• Anorbank — 11 900 сумов.
• Hayotbank — 11 900 сумов.
• NBU — 11 900 сумов.
• Tengebank — 11 900 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения курса посетите официальные сайты банков.

Asia Alliance BankAnorbankAsakabankTengebankBankir
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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