Аргентина разгромила Буркина-Фасо со счетом 7:0

Сборная Аргентины разгромила Буркина-Фасо со счетом 7:0 в товарищеском матче. В игре, прошедшей на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, аргентинские футболисты захватили инициативу с первых же минут встречи. Забив пять голов в первом тайме, команда поразила ворота соперника еще дважды после перерыва.

Счет в матче был открыт на 4-й минуте. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и вывел Аргентину вперед. На 8-й минуте игрок Буркина-Фасо Мумуни Диалло забил гол в свои ворота.

На 12-й минуте Джанлука Престианни забил третий гол Аргентины. На 35-й минуте Нико Пас довел счет до 4:0. Минуту спустя Хулиан Альварес также записал свое имя на табло.

Во втором тайме Аргентина продолжила атаковать. На 57-й минуте гол забил Франко Мастантуоно. На 90+3-й минуте, добавленной к основному времени матча, Джулиано Симеоне забил седьмой гол сборной Аргентины.

Статистика матча также явно продемонстрировала превосходство Аргентины. Аргентина нанесла 28 ударов по воротам соперника, 16 из которых пришлись в створ. У Буркина-Фасо эти показатели составили 3 и 1.

По владению мячом Аргентина зафиксировала показатель в 75 процентов, а Буркина-Фасо — 25 процентов. Аргентина нарушила правила 9 раз, у футболистов Буркина-Фасо было зафиксировано 5 фолов. Счет по желтым карточкам составил 0:1, а красных карточек не было — 0:0.

Количество офсайдов у Аргентины составило 1, у Буркина-Фасо — 0. По угловым ударам Аргентина имела превосходство со счетом 7:1.