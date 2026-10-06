В Стамбуле школьница принесла в школу нож и напала на сверстников

·0·Мир
В Стамбуле школьница принесла в школу нож и напала на сверстников

В одной из средних школ в стамбульском районе Башакшехир произошла резня. В результате инцидента 8 учеников получили ранения, один из них скончался в больнице. Об этом сообщает APA.

Сообщается, что происшествие случилось 6 октября около 08:40 в средней школе Имама Хатипа Шейха Шамиля в Каяшехире. Нападение совершила 15-девочка, обучающаяся в другой школе. Она проникла в здание школы с ножом и напала на учащихся.

Пострадавшие школьники были доставлены на машин скорой помощи в больницы. Устроившая нападение ученица была задержана сотрудниками охраны и передана полиции. В отношении нее начаты следственные действия.

Изначально губернаторство Стамбула сообщало о 5 раненых учениках. Позже Министерство здравоохранения заявило, что в результате инцидента пострадали 8 человек. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии и, несмотря на усилия врачей, скончался.

По факту инцидента начато уголовное расследование. Кроме того, учебный процесс в данной школе Стамбула был прерван на 6 и 7 октября.

Башакшехирсредняя школа Имама Хатипа Шейха Шамилярезня15-летняя девочка
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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