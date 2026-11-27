Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 15,60 сумов и составил 12 017,70 сумов.

• Евро подорожал на 13,51 сумов и составил 13 179,81 сумов.

• Российский рубль подорожал на 0,37 сумов и составил 146,39 сумов.

• Фунт стерлингов подорожал на 58,89 сумов и составил 15 780,44 сумов.

• Японская иена подорожала на 0,06 сумов и составила 75,40 сумов.

• Швейцарский франк подорожал на 23,87 сумов и составил 14 404,53 сумов.

• Китайский юань подорожал на 3,95 сумов и составил 1 806,01 сумов.