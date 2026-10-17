Саида Мирзиёева встретилась с руководителем «Henderson Land Group» Питером Ли

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева 16 октября провела встречу с председателем правления «Henderson Land Group» — одного из самых влиятельных и крупных холдингов Специального административного района Гонконг (Китай) — Питером Ли.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы налаживания долгосрочного инвестиционного партнерства между деловыми кругами Узбекистана и Гонконга, а также совместной реализации крупных инициатив в сферах градостроительства и высоких технологий.

Приоритетные направления сотрудничества: Новый Ташкент и зеленая энергетика

Саида Мирзиёева на своей официальной странице в социальных сетях остановилась на основной сути переговоров:

Повестка перспективных проектов: «Мы подробно обсудили перспективные совместные проекты в области возобновляемой энергетики, развития инфраструктуры Нового Ташкента и образования;

Открытая инвестиционная среда: Наша страна полностью открыта для иностранных инвестиций, и мы заинтересованы в взаимовыгодном сотрудничестве с ведущими, передовыми деловыми кругами Гонконга», — подчеркнула руководитель Администрации Президента.

Роль и возможности Ташкентского международного финансового центра

На переговорах особое внимание было уделено механизмам систематической и гарантированной поддержки партнерских инициатив:

Финансовая поддержка: Была выражена готовность всесторонне стимулировать и защищать перспективные инициативы международных инвесторов, в том числе «Henderson Land Group», через вновь создаваемый Ташкентский международный финансовый центр ;

Долгосрочное доверие: «Верю, что имеются огромные возможности для выведения долгосрочного стратегического и экономического партнерства между Узбекистаном и Гонконгом на новый уровень», — написала Саида Мирзиёева.

Данные переговоры с одним из ведущих инфраструктурных гигантов Азии послужат строительству новой части столицы на основе современных градостроительных требований, а также ускорению реализации высококвалифицированных образовательных и энергетических проектов.