Председатель наблюдательного совета саудовской компании ACWA Power Мухаммад Абунайян дал положительную оценку налоговой политике, проводимой в Узбекистане, и реформам, направленным на улучшение условий для иностранных инвесторов. Об этом он сообщил 28 ноября на встрече с председателем Налогового комитета Фаррухом Пулатовым. В диалоге также приняли участие представители деловых советов Саудовской Аравии и Узбекистана, сообщает UzDaily.uz.

По словам Мухаммада Абунайяна, реформы, реализуемые под руководством Президента Узбекистана, служат созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов и населения. Он подчеркнул, что политика страны направлена не только на привлечение инвестиций, но и на их эффективное освоение.

Глава ACWA особо отметил работу Налогового комитета по выстраиванию системы налогового администрирования в понятной, прозрачной и предсказуемой форме. По его мнению, такие условия влияют на решения иностранных компаний о выходе на рынок Узбекистана.

Саудовская делегация также положительно оценила тот факт, что налоговые ставки в Узбекистане остаются стабильными на протяжении многих лет. Участники встречи подчеркнули, что это обстоятельство повышает привлекательность страны для иностранных инвесторов.

Представители компании поддержали инициативу Налогового комитета по подготовке разъяснительных материалов по нормам Налогового кодекса. Было отмечено, что такие материалы помогут иностранным компаниям лучше понимать налоговые требования.

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На встрече также обсуждался вопрос совершенствования механизма возврата отрицательных сумм НДС. Представители ACWA подчеркнули важность этого процесса для компаний с высокой долей импортных операций и предприятий, реализующих инвестиционные проекты.

Представители Саудовской Аравии также поделились опытом, накопленным за последнее десятилетие в сфере реформирования налогового администрирования. Они предоставили информацию о проделанной работе по совершенствованию законодательства и внедрению современных международных подходов.

В завершение встречи Мухаммад Абунайян заявил, что стабильная налоговая политика, открытый диалог с бизнесом и созданные для иностранных компаний условия превращают Узбекистан в одно из привлекательных направлений для саудовских инвестиций.