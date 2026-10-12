Опубликованы курсы валют на 13 октября

·102·Экономика
Опубликованы курсы валют на 13 октября

Центralный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 1,19 сума и составил 11 899,09 сума.

• Евро подешевел на 37,94 сума и составил 13 298,42 сума.

• Российский рубль подорожал на 1,35 сума и составил 141,53 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 6,34 сума и составил 15 743,69 сума.

• Японская иена подешевела на 0,15 сума и составила 75,03 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 32,94 сума и составил 14 282,91 сума.

• Китайский юань подорожал на 0,01 сума и составил 1 777,89 сума.

Центральный банк УзбекистанаКурс валютДоллар США
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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