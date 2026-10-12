Опубликованы курсы валют на 13 октября
Центralный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 1,19 сума и составил 11 899,09 сума.
• Евро подешевел на 37,94 сума и составил 13 298,42 сума.
• Российский рубль подорожал на 1,35 сума и составил 141,53 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 6,34 сума и составил 15 743,69 сума.
• Японская иена подешевела на 0,15 сума и составила 75,03 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 32,94 сума и составил 14 282,91 сума.
• Китайский юань подорожал на 0,01 сума и составил 1 777,89 сума.
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