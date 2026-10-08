Объявлены курсы валют на 9 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2026 года. Согласно им, доллар вырос на 37,38 сума и составил 11 846,57 сума.

• Евро подорожал на 34,69 сума и составил 13 240,91 сума. • Российский рубль вырос на 0,8 сума и составил 138,95 сума. • Фунт стерлингов подорожал на 29,25 сума и составил 15 631,55 сума. • Японская иена выросла на 0,2 сума и составила 74,85 сума. • Швейцарский франк подорожал на 24,42 сума и составил 14 209,63 сума. • Китайский юань вырос на 6,18 сума и составил 1 767,54 сума.