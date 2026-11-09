Невероятный камбэк: «Далянь Инбо» отыграл 14-очковое отставание за 5 туров и стал чемпионом

·56·Спорт
Невероятный камбэк: «Далянь Инбо» отыграл 14-очковое отставание за 5 туров и стал чемпионом
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Клуб «Далянь Инбо» сократил 14-очковое отставание за 5 туров до конца чемпионата Китая и стал чемпионом страны.
  • В последнем туре команда «Чэнду Жунчэн» потерпела поражение от «Шаньдун Тайшань» со счетом 2:3, в результате чего оба клуба набрали по 52 очка.
  • Согласно регламенту, «Далянь Инбо» завоевал золотые медали благодаря преимуществу в личных встречах.

Текущий сезон Китайской Суперлиги завершился беспрецедентным камбэком, редко встречающимся в истории мирового футбола, и по-настоящему драматичной борьбой. Клуб «Далянь Инбо», который за 5 туров до конца первенства отставал от лидера на 14 очков, в итоге преодолел все преграды и отпраздновал чемпионство страны.

В решающем матче 30-го тура команда из города Далянь на своем поле одержала уверенную победу над «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 3:1.

Золотая гонка и драма 30-го тура: Равенство очков, но...

Главный претендент на чемпионство на протяжении всего турнира «Чэнду Жунчэн» в последнем туре потерпел неожиданное поражение:

  • Ошибка соперника: Команда «Чэнду Жунчэн», удерживавшая лидерство, в 30-м туре уступила в бескомпромиссной борьбе «Шаньдун Тайшань» со счетом 2:3;

  • Тупик в 52 очка: В результате оба клуба-претендента завершили турнирную таблицу с одинаковым количеством очков — по 52;

  • Правило личных встреч: Согласно регламенту, при равенстве очков учитывались показатели в личных встречах команд. По этому параметру «Далянь Инбо» превзошел соперника и был объявлен новым чемпионом Китая.

Чудо, отыгравшее 14-очковое отставание за 5 туров

Самым сенсационным аспектом этой победы является то, что всего за пять туров до конца сезона «Далянь Инбо» практически потерял надежды на чемпионство, а разрыв с лидером составлял 14 очков. Дистанцию, которую специалисты и болельщики называли «невозможной», команда сумела полностью сократить благодаря серии побед и потере очков конкурентом.

Финальные призеры турнира и штрафные очки

Текущий сезон в китайском футболе прошел на фоне жесткой борьбы с коррупцией, и этот фактор серьезно повлиял на турнирную таблицу:

Место

Клуб

Очки

Примечание / Статус

1

«Далянь Инбо»

52

Чемпион Китая (преимущество по личным встречам)

2

«Чэнду Жунчэн»

52

Серебряный призер

3

«Бэйцзин Гоань»

50

Бронзовый призер (перед началом сезона снято 5 очков)

Перед началом сезона в рамках антикоррупционных расследований федерация сняла с команды «Бэйцзин Гоань» 5 очков, а с клуба «Шанхай Шэньхуа» — целых 10 очков. Несмотря на это, «Бэйцзин Гоань» набрал 50 очков и сумел завершить сезон на третьем месте с бронзовыми медалями.

Китайская СуперлигаДалянь ИнбоЧэнду ЖунчэнКитайский футбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал Мадрид» объявил о своем окончательном решении по поводу Жозе Моуринью«Реал Мадрид» объявил о своем окончательном решении по поводу Жозе Моуринью22 сентября 15:45Формула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием МоуриньюФормула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием Моуринью23 сентября 19:48«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби21 сентября 19:31Равшан Хайдаров сделал заявление перед Азиатскими играми — первый соперник и секреты адаптацииРавшан Хайдаров сделал заявление перед Азиатскими играми — первый соперник и секреты адаптации14 сентября 17:11Первый финалист Азиатских игр: Южная Корея оформила камбэк и в 4-й раз вышла в финалПервый финалист Азиатских игр: Южная Корея оформила камбэк и в 4-й раз вышла в финал30 сентября 15:58Снимут 60 очков? «Манчестер Сити» грозит беспрецедентное наказаниеСнимут 60 очков? «Манчестер Сити» грозит беспрецедентное наказание9 октября 16:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?