Невероятный камбэк: «Далянь Инбо» отыграл 14-очковое отставание за 5 туров и стал чемпионом
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- Клуб «Далянь Инбо» сократил 14-очковое отставание за 5 туров до конца чемпионата Китая и стал чемпионом страны.
- В последнем туре команда «Чэнду Жунчэн» потерпела поражение от «Шаньдун Тайшань» со счетом 2:3, в результате чего оба клуба набрали по 52 очка.
- Согласно регламенту, «Далянь Инбо» завоевал золотые медали благодаря преимуществу в личных встречах.
Текущий сезон Китайской Суперлиги завершился беспрецедентным камбэком, редко встречающимся в истории мирового футбола, и по-настоящему драматичной борьбой. Клуб «Далянь Инбо», который за 5 туров до конца первенства отставал от лидера на 14 очков, в итоге преодолел все преграды и отпраздновал чемпионство страны.
В решающем матче 30-го тура команда из города Далянь на своем поле одержала уверенную победу над «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 3:1.
Золотая гонка и драма 30-го тура: Равенство очков, но...
Главный претендент на чемпионство на протяжении всего турнира «Чэнду Жунчэн» в последнем туре потерпел неожиданное поражение:
Ошибка соперника: Команда «Чэнду Жунчэн», удерживавшая лидерство, в 30-м туре уступила в бескомпромиссной борьбе «Шаньдун Тайшань» со счетом 2:3;
Тупик в 52 очка: В результате оба клуба-претендента завершили турнирную таблицу с одинаковым количеством очков — по 52;
Правило личных встреч: Согласно регламенту, при равенстве очков учитывались показатели в личных встречах команд. По этому параметру «Далянь Инбо» превзошел соперника и был объявлен новым чемпионом Китая.
Чудо, отыгравшее 14-очковое отставание за 5 туров
Самым сенсационным аспектом этой победы является то, что всего за пять туров до конца сезона «Далянь Инбо» практически потерял надежды на чемпионство, а разрыв с лидером составлял 14 очков. Дистанцию, которую специалисты и болельщики называли «невозможной», команда сумела полностью сократить благодаря серии побед и потере очков конкурентом.
Финальные призеры турнира и штрафные очки
Текущий сезон в китайском футболе прошел на фоне жесткой борьбы с коррупцией, и этот фактор серьезно повлиял на турнирную таблицу:
Место
Клуб
Очки
Примечание / Статус
1
«Далянь Инбо»
52
Чемпион Китая (преимущество по личным встречам)
2
«Чэнду Жунчэн»
52
Серебряный призер
3
«Бэйцзин Гоань»
50
Бронзовый призер (перед началом сезона снято 5 очков)
Перед началом сезона в рамках антикоррупционных расследований федерация сняла с команды «Бэйцзин Гоань» 5 очков, а с клуба «Шанхай Шэньхуа» — целых 10 очков. Несмотря на это, «Бэйцзин Гоань» набрал 50 очков и сумел завершить сезон на третьем месте с бронзовыми медалями.
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