Текущий сезон Китайской Суперлиги завершился беспрецедентным камбэком, редко встречающимся в истории мирового футбола, и по-настоящему драматичной борьбой. Клуб «Далянь Инбо», который за 5 туров до конца первенства отставал от лидера на 14 очков, в итоге преодолел все преграды и отпраздновал чемпионство страны.

В решающем матче 30-го тура команда из города Далянь на своем поле одержала уверенную победу над «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 3:1.

Золотая гонка и драма 30-го тура: Равенство очков, но...

Главный претендент на чемпионство на протяжении всего турнира «Чэнду Жунчэн» в последнем туре потерпел неожиданное поражение:

Ошибка соперника: Команда «Чэнду Жунчэн», удерживавшая лидерство, в 30-м туре уступила в бескомпромиссной борьбе «Шаньдун Тайшань» со счетом 2:3;

Тупик в 52 очка: В результате оба клуба-претендента завершили турнирную таблицу с одинаковым количеством очков — по 52;

Правило личных встреч: Согласно регламенту, при равенстве очков учитывались показатели в личных встречах команд. По этому параметру «Далянь Инбо» превзошел соперника и был объявлен новым чемпионом Китая.

Чудо, отыгравшее 14-очковое отставание за 5 туров

Самым сенсационным аспектом этой победы является то, что всего за пять туров до конца сезона «Далянь Инбо» практически потерял надежды на чемпионство, а разрыв с лидером составлял 14 очков. Дистанцию, которую специалисты и болельщики называли «невозможной», команда сумела полностью сократить благодаря серии побед и потере очков конкурентом.

Финальные призеры турнира и штрафные очки

Текущий сезон в китайском футболе прошел на фоне жесткой борьбы с коррупцией, и этот фактор серьезно повлиял на турнирную таблицу:

Место Клуб Очки Примечание / Статус 1 «Далянь Инбо» 52 Чемпион Китая (преимущество по личным встречам) 2 «Чэнду Жунчэн» 52 Серебряный призер 3 «Бэйцзин Гоань» 50 Бронзовый призер (перед началом сезона снято 5 очков)

Перед началом сезона в рамках антикоррупционных расследований федерация сняла с команды «Бэйцзин Гоань» 5 очков, а с клуба «Шанхай Шэньхуа» — целых 10 очков. Несмотря на это, «Бэйцзин Гоань» набрал 50 очков и сумел завершить сезон на третьем месте с бронзовыми медалями.