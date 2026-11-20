Объявлены цены на продажу золотых слитков на 20 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил цены на продажу мерных золотых слитков на 20 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:
5 грамм — 8 901 000 сумов;
10 грамм — 17 803 000 сумов;
20 грамм — 35 605 000 сумов;
50 грамм — 89 013 000 сумов;
100 грамм — 178 026 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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