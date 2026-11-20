В зоопарке Цинциннати (США) скончалась всемирно известная бегемотиха по кличке Фиона. На прошлой неделе она проглотила вязаный головной убор, который случайно попал в её вольер. Все попытки ветеринаров спасти животное не увенчались успехом. Об этом сообщила администрация зоопарка.

Отмечается, что специалисты неоднократно пытались извлечь предмет из организма бегемота. Фиона находилась под круглосуточным ветеринарным наблюдением, ей оказывалась необходимая медицинская помощь. Несмотря на это, её состояние не улучшилось.

Директор зоопарка Дэйв Дженике заявил, что смерть Фионы стала для них неожиданной утратой. Он подчеркнул, что сотрудники, ухаживавшие за животным, сделали всё возможное, чтобы спасти её.

В январе 2027 года Фионе должно было исполниться 10 лет. Она родилась в 2017 году на шесть недель раньше срока, очень маленькой и слабой. При рождении её вес составлял всего 11,3 килограмма. Ветеринары и сотрудники зоопарка долго боролись за её жизнь.

Позже история борьбы Фионы за выживание распространилась по всему миру через интернет. Она завоевала любовь миллионов людей и стала одним из самых популярных обитателей зоопарка Цинциннати.

Представители зоопарка выразили соболезнования, отметив, что смерть Фионы стала тяжелой утратой как для персонала, который за ней ухаживал, так и для её поклонников по всему миру.