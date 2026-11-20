Объявлены курсы валют на 23 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 32,84 сума и составил 12 004,48 сума.
• Евро подешевел на 4,71 сума и составил 13 155,71 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,23 сума и составил 146,56 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 27,62 сума и составил 15 721,07 сума.
• Японская иена подорожала на 0,71 сума и составила 75,58 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 45,73 сума и составил 14 252,02 сума.
• Китайский юань подорожал на 1,55 сума и составил 1 797,29 сума.
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