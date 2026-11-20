Шавкат Мирзиёев прибыл в Паркент на новом электропоезде (видео)
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- 20 ноября 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв ознакомился с рейсом нового электропоезда на маршруте Ташкент — Паркент.
- Время в пути из столицы до района составляет 1 час 13 минут, а стоимость билета — 10 тысяч сумов.
- Эта цена почти в 2,5 раза дешевле услуг такси и направлена на создание удобств для населения.
- Она также служит расширению транспортных возможностей района.
Из Ташкента в Паркент теперь можно добраться и на электропоезде. 20 ноября 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Ташкентскую область отправился в Паркент на новом электропоезде. Самые примечательные аспекты маршрута — время в пути и стоимость билета: дорога из столицы до района занимает 1 час 13 минут, а стоимость проезда составляет 10 тысяч сумов.
Сообщается, что эта цена почти в 2,5 раза дешевле услуг такси. Новый железнодорожный маршрут направлен на облегчение передвижения жителей Паркента в столицу, а также на расширение транспортных возможностей района.
«Если нет дорожных мучений, наш народ способен на многое»
В ходе беседы в поезде глава государства особо остановился на значении транспортной инфраструктуры в жизни людей.
«Если нет дорожных мучений, наш народ способен на многое», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент подчеркнул, что запуск железнодорожного сообщения с Паркентом послужит еще большему сближению района со столицей и созданию комфортных условий для населения. Современный транспорт и хорошие дороги не только облегчают повседневную жизнь людей, но и повышают их экономическую и социальную активность.
Признаны потенциал Паркента и трудолюбие его жителей
В ходе беседы глава государства также говорил о природных возможностях Паркента, чистом воздухе, а также о трудолюбии, духовности и просвещенности проживающего здесь населения.
Запуск нового электропоезда, наряду с упрощением поездок жителей района в Ташкент, может создать возможности для увеличения потока гостей, приезжающих из столицы в Паркент. Это повышает вероятность положительного влияния на развитие сфер туризма и услуг региона.
Сколько стоит проезд на поезде из Ташкента в Паркент?
Основные показатели нового маршрута следующие:
Маршрут: Ташкент — Паркент;
Транспорт: электропоезд;
Время в пути: 1 час 13 минут;
Стоимость билета: 10 000 сумов;
По сравнению с такси: почти в 2,5 раза дешевле.
Таким образом, поездка в Паркент теперь может стать не только удобнее, но и значительно экономичнее. Особенно важной возможностью новый транспортный маршрут является для жителей, ежедневно курсирующих в столицу.
Как отметил Президент, удобство дорог и транспорта — это не просто средство передвижения. Это экономия времени, средств и возможностей людей, а также укрепление связей между регионами.
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