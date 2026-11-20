Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей намерен проверить обоснованность цен на уголь в Узбекистане — от процесса добычи до поставки конечным потребителям.

В ходе изучения будет проверено, не допускали ли крупные предприятия необоснованного повышения цен на уголь, а также не добавляли ли излишние надбавки компании, поставляющие топливо населению и бюджетным организациям.

Одновременно с этим комитет изучит состояние конкуренции на угольном рынке. Сообщается, что в случае выявления нарушений в процессе проверки к виновным будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что в июне 2026 года государственное регулирование цен на уголь было отменено. После этого стоимость угля для населения выросла более чем в два раза.