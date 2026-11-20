Сегодня утром бойцы приняли участие в предматчевых медиа-мероприятиях. В рамках этих событий боксеры оказались в центре внимания общественности в преддверии подготовки к турниру и предстоящего поединка.

Вечер профессионального бокса пройдет в комплексе Фантасй Спрингс Касино, расположенном в городе Индио, штат Калифорния. Для Абдуллаева этот поединок станет очередным испытанием на пути к демонстрации своих возможностей и увеличению количества побед на профессиональном ринге.

Руслан Абдуллаев в своем следующем бою в США выйдет на ринг против мексиканского боксера

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Теперь все внимание приковано к схватке на ринге. Мексиканец Хуан Меса Ангуло выйдет на ринг в качестве следующего соперника Абдуллаева. Для обоих боксеров этот бой является важной возможностью показать свои способности и завоевать внимание болельщиков.

Узбекских любителей бокса ждет утренний бой

Поскольку поединок проводится в США, болельщики в Узбекистане смогут наблюдать за ним в утренние часы. Ожидается, что информация о точном времени начала боя и его трансляции будет объявлена отдельно.

Какой результат покажет Руслан Абдуллаев против мексиканского соперника, станет известно уже на ринге. Для болельщиков, ожидающих от нашего соотечественника уверенного боя и очередной победы, завтрашний поединок станет одним из самых примечательных событий.