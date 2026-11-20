Руслан Абдуллаев встретился лицом к лицу с соперником перед важным боем в США
Узбекский профессиональный боксер Руслан Абдуллаев завтра, 21 ноября, проведет свой очередной бой в США. Соперником нашего соотечественника, выступающего в первом полусреднем весе, станет мексиканец Хуан Меса Ангуло.
Вечер профессионального бокса пройдет в комплексе Фантасй Спрингс Касино, расположенном в городе Индио, штат Калифорния. Для Абдуллаева этот поединок станет очередным испытанием на пути к демонстрации своих возможностей и увеличению количества побед на профессиональном ринге.
Абдуллаев и Ангуло встретились лицом к лицу перед турниром
Сегодня утром бойцы приняли участие в предматчевых медиа-мероприятиях. В рамках этих событий боксеры оказались в центре внимания общественности в преддверии подготовки к турниру и предстоящего поединка.
Теперь все внимание приковано к схватке на ринге. Мексиканец Хуан Меса Ангуло выйдет на ринг в качестве следующего соперника Абдуллаева. Для обоих боксеров этот бой является важной возможностью показать свои способности и завоевать внимание болельщиков.
Узбекских любителей бокса ждет утренний бой
Поскольку поединок проводится в США, болельщики в Узбекистане смогут наблюдать за ним в утренние часы. Ожидается, что информация о точном времени начала боя и его трансляции будет объявлена отдельно.
Какой результат покажет Руслан Абдуллаев против мексиканского соперника, станет известно уже на ринге. Для болельщиков, ожидающих от нашего соотечественника уверенного боя и очередной победы, завтрашний поединок станет одним из самых примечательных событий.
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