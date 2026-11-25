Уже на начальном этапе партии, на восьмом ходу, оба ферзя были сняты с доски. Хотя игра казалась относительно спокойной, Жавохир пытался оказать давление на короля соперника с разных направлений с помощью двух коней.

Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу провели первую партию матча за звание чемпиона мира, которая прошла в напряженной борьбе. Гукеш потратил на один ход 36 минут, а Жавохир постоянно ставил соперника в сложные ситуации. Несмотря на это, индийский шахматист защищался точно и сумел свести партию к ничьей. Об этом сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Для Гукеша проблемой стала не только ситуация на доске, но и время. На 17-м ходу он потратил 36 минут 14 секунд, чтобы найти ответ 17...Бб4. В это время у Жавохира оставался значительный запас времени. Узбекский гроссмейстер заставлял соперника думать все дольше и дольше.

Один из самых важных моментов партии произошел на 27-м ходу. Когда Жавохир объявил шах конем, Гукеш вместо отступления короля вперед — на поле ф6 — вывел его. Ходом 27...Кф6 ему удалось отразить атаку соперника. Позже Жавохир признал, что недооценил этот ход.

Несмотря на дефицит времени, Гукеш точно играл и в последующих ходах. Жавохир же не смог конвертировать преимущество в победу. В итоге после 38 ходов стороны согласились на ничью.

Так был ли Жавохир Синдаров действительно близок к победе? Он имел значительное преимущество по времени и оказывал давление на действующего чемпиона. Однако шахматные анализы не оценивают ситуацию на доске как верную возможность для победы. А защита Гукеша стала одним из самых примечательных аспектов партии.