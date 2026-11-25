Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд откровенно высказался о текущем состоянии команды после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Наполи», завершившегося вничью 2:2. В этой встрече норвежский бомбардир вывел «горожан» на поле с капитанской повязкой.

«Я чувствую ответственность даже без капитанской повязки»

Как пишет издание беИН СПОРТС, Холанд не стал скрывать, что сильно расстроен неудачной серией клуба в последних матчах:

«С капитанской повязкой или без нее я чувствую огромную ответственность. Потому что я хочу, чтобы этот клуб добивался хороших результатов и побеждал. А сейчас мы не можем этого сделать. Это больно.» — Эрлинг Холанд

Последние результаты «Манчестер Сити» и следующее испытание

Согласно статистическим данным, «Манчестер Сити» сумел одержать победу лишь 1 раз в последних 5 матчах во всех турнирах. Клуб ждет еще одно серьезное противостояние — 29 ноября команда в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги сыграет в гостях у лондонского «Арсенала».

Показатели Детали и время Последний матч Лига чемпионов, 5-й тур: «Манчестер Сити» 2:2 «Наполи» Статус Холанда Выступил в качестве капитана «горожан» Текущая форма команды Всего 1 победа в последних 5 официальных матчах Следующий соперник «Арсенал» (АПЛ, 12-й тур, в гостях) Дата и время матча 29 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени)

Как вы считаете, поможет ли лидерство Эрлинга Холанда в качестве капитана «Манчестер Сити» победить «Арсенал» в Лондоне 29 ноября и положить конец неудачной серии?

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