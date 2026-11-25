«Мы не можем добиться победы, это очень больно»: Холанд о матче с «Наполи»
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- Нападающий «Манчестер Сити»
- Эрлинг Холанд выразил глубокое разочарование из-за серии неудач клуба после матча с «Наполи», завершившегося счетом 2:2.
- Норвежский футболист, вышедший на поле с капитанской повязкой, назвал текущее состояние команды болезненным.
- Согласно статистике, «Манчестер Сити» одержал всего одну победу в последних пяти матчах.
Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд откровенно высказался о текущем состоянии команды после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Наполи», завершившегося вничью 2:2. В этой встрече норвежский бомбардир вывел «горожан» на поле с капитанской повязкой.
«Я чувствую ответственность даже без капитанской повязки»
Как пишет издание беИН СПОРТС, Холанд не стал скрывать, что сильно расстроен неудачной серией клуба в последних матчах:
«С капитанской повязкой или без нее я чувствую огромную ответственность. Потому что я хочу, чтобы этот клуб добивался хороших результатов и побеждал. А сейчас мы не можем этого сделать. Это больно.»
— Эрлинг Холанд
Последние результаты «Манчестер Сити» и следующее испытание
Согласно статистическим данным, «Манчестер Сити» сумел одержать победу лишь 1 раз в последних 5 матчах во всех турнирах. Клуб ждет еще одно серьезное противостояние — 29 ноября команда в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги сыграет в гостях у лондонского «Арсенала».
Показатели
Детали и время
Последний матч
Лига чемпионов, 5-й тур: «Манчестер Сити» 2:2 «Наполи»
Статус Холанда
Выступил в качестве капитана «горожан»
Текущая форма команды
Всего 1 победа в последних 5 официальных матчах
Следующий соперник
«Арсенал» (АПЛ, 12-й тур, в гостях)
Дата и время матча
29 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени)
Как вы считаете, поможет ли лидерство Эрлинга Холанда в качестве капитана «Манчестер Сити» победить «Арсенал» в Лондоне 29 ноября и положить конец неудачной серии?
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