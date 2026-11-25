«Великие должны уходить красиво»: Гвардиола призвал достойно проводить Роналду
Известный испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался по поводу завершения карьеры легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду в национальной сборной. По мнению Гвардиолы, несмотря на неприятные события и разногласия последних месяцев, Роналду должен быть провожен из сборной Португалии с большим уважением, почетом и торжественной церемонией.
«Карьеру футболиста нельзя оценивать по последним месяцам»
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на издание Ромарио ТВ, Пеп Гвардиола подчеркнул, что весь португальский народ должен проявить любовь к своему капитану:
«Для этого нужно организовать торжественную церемонию. Роналду должен почувствовать любовь всего португальского народа. Он должен забыть о том, что ему пришлось пережить. Карьеру футболиста нельзя оценивать по последним нескольким месяцам. Великие должны уходить красиво. Он этого заслуживает», — сказал Хосеп Гвардиола.
Исторические результаты Криштиану Роналду в сборной Португалии
Показатели
Детали и рекордные цифры
Период в сборной
2003 — 2026 годы (23-летняя карьера)
Количество проведенных матчей
234 матча
Количество забитых голов
146 голов (мировой рекорд в футболе)
Предложение Гвардиолы
Провести торжественную церемонию прощания в масштабах всей страны
Завершение великой 23-летней эпохи
Напомним, что Криштиану Роналду защищал честь сборной Португалии с 2003 по 2026 год, провел 234 матча и 146 раз поразил ворота соперников, установив абсолютный рекорд на уровне сборных. Это заявление Гвардиолы было с большим интересом встречено мировой футбольной общественностью на фоне последних споров вокруг Роналду.
Как вы считаете, должна ли Федерация футбола Португалии прислушаться к предложению Пепа Гвардиолы и организовать для Криштиану Роналду специальный прощальный матч?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этими важными словами Гвардиолы с поклонниками мирового футбола!
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