Известный испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался по поводу завершения карьеры легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду в национальной сборной. По мнению Гвардиолы, несмотря на неприятные события и разногласия последних месяцев, Роналду должен быть провожен из сборной Португалии с большим уважением, почетом и торжественной церемонией.

«Карьеру футболиста нельзя оценивать по последним месяцам»

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на издание Ромарио ТВ, Пеп Гвардиола подчеркнул, что весь португальский народ должен проявить любовь к своему капитану:

«Для этого нужно организовать торжественную церемонию. Роналду должен почувствовать любовь всего португальского народа. Он должен забыть о том, что ему пришлось пережить. Карьеру футболиста нельзя оценивать по последним нескольким месяцам. Великие должны уходить красиво. Он этого заслуживает», — сказал Хосеп Гвардиола.

Исторические результаты Криштиану Роналду в сборной Португалии