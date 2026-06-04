Видео с Райхон в метро вызвало ажиотаж в сети спустя 25 лет

Райхон Ганиева, одна из самых любимых певиц Узбекистана, привлекла внимание поклонников новым видео, распространившимся в социальных сетях. В нем запечатлено, как артистка впервые за много лет спустилась в метро.

В видео Райхон, направляясь к метро, говорит, что не пользовалась этим видом транспорта четверть века. Искренние слова певицы оставили теплые впечатления у поклонников.

«Смотрите, прошло 25 лет с тех пор, как я последний раз спускалась в метро, я соскучилась», — говорит Райхон в видео.

Этот кадр быстро распространился в социальных сетях и вызвал множество комментариев. Поклонники приветствуют простой и искренний образ певицы и обсуждают свои воспоминания, связанные с поездками в метро.