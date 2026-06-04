Улугбек Кодиров исполнил новый хит на казахском языке

Известный певец и актер Улугбек Кодиров представил поклонникам очередную музыкальную новинку. На этот раз артист привлек внимание слушателей новой танцевальной композицией, исполненной на казахском языке.

В новой песне современный музыкальный стиль гармонично сочетается с национальными мотивами, в ней преобладают игривое настроение и ритмы, побуждающие к движению. Песня за короткое время стала причиной активного обсуждения среди поклонников в социальных сетях.