Амир Хан женится в третий раз в 61 год

Слухи о свадьбе популярной звезды Болливуда Амира Хана наконец официально подтвердились. Выяснилось, что актер решил жениться на Гаури Спратт, с которой состоял в отношениях последние два года.

Амир Хан, который сейчас путешествует по США, также подтвердил правдивость новостей о свадьбе.

— Мы поженимся 5 июля, — сказал актер.

Примечательно, что несколько месяцев назад Амир Хан заявлял, что официальный брак не так уж важен и совместная жизнь с Гаури для них достаточна. Однако со временем его взгляды на этот счет изменились.

— Да, это правда. Сейчас мы оба чувствуем готовность вывести наши отношения на новый этап. В душе я уже женат на ней. Поэтому официальное оформление отношений станет естественным продолжением нашей любви, — сказал кинозвезда.

Будущая супруга Амира Хана Гаури Спратт родом из Бангалора, успешно работает в индустрии здорового образа жизни и красоты. Актер впервые представил ее СМИ и поклонникам на праздновании своего 60-летнего юбилея в прошлом году.

Позже 61-летний актер рассказал, что давно знаком с Гаури, а после возобновления общения их отношения становились все крепче. В последнее время пара вместе появляется на крупных мероприятиях и премьерах фильмов.

Для справки: Амир Хан был женат дважды. Его первой супругой была Рейна Датта, у них есть дети Джунейд Хан и Ира Хан. Позже актер женился на Киран Рао, в этом браке родился сын Азад.

Несмотря на развод, Амир Хан сохраняет теплые и дружеские отношения с обеими бывшими женами и активно участвует в воспитании детей.