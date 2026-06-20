Премьера песни «Аладдин»: ВИА Мароканд приглашает поклонников в волшебный мир (видео)

Новая песня и клип коллектива ВИА Мароканд под названием «Аладдин» были представлены 19 июня на платформе YouTube. Премьера за короткое время привлекла внимание слушателей и вызвала положительные отзывы.

Песня «Аладдин» своим волшебным звучанием словно переносит слушателя в мир сказок. Каждая нота создает впечатление путешествия по звездному небу на ковре-самолете. Эта композиция — не просто музыкальное произведение, а красивая история об исполнении желаний, способности любви творить чудеса и о том, что в сердце каждого человека живет свой «Аладдин».

Слова и музыка песни принадлежат Элдору Каюмову, композиция отличается самобытным стилем и глубоким содержанием.

В социальных сетях произведение также встретили тепло. В комментариях поклонники желают группе удачи, высоко оценивают их творчество и пишут, что слушают новую песню снова и снова.