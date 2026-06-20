Йоркинкходжа Умаров снова покорил поклонников новой песней «Джани джани» (видео)

В мире искусства был представлен еще один новый и заметный творческий проект. Новая композиция под названием «Джани джани» в исполнении Йоркинкходжи Умарова была представлена широкой общественности 19 июня.

Эта песня выделяется своим современным звучанием и исполнением, богатым глубокими эмоциями. Композиция вновь демонстрирует уникальный стиль и творческий подход артиста, находя путь к сердцам слушателей благодаря своей искренности.

Клип также заслуживает внимания с визуальной точки зрения. Сцены, образы и общая атмосфера усиливают воздействие песни и притягивают зрителя.

Поклонники тепло встретили новую песню, активно выражая положительные отзывы в социальных сетях. Многие отмечают высокий уровень мелодичности, современный стиль и эмоциональную выразительность трека, желая творцу огромных успехов. Некоторые пользователи с удовольствием пишут, что слушают песню на повторе.