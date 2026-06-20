Аббос Файзуллаев раскрыл неожиданный секрет (видео)

Игрок сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев в одном из своих интервью раскрыл интересный нюанс своего стиля игры. По его словам, относительно низкий рост в некоторых ситуациях даже дает ему преимущество.

«Из-за того, что я невысокого роста, защитники не всегда уделяют мне 100% внимания. Они не всегда думают, что я смогу обвести их с мячом. Это иногда играет мне на руку. Но самое главное — правильно выбрать позицию и эффективно воспользоваться возможностью, чтобы забить гол», — отметил футболист.

Это искреннее признание Файзуллаева вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Многие болельщики поздравили его с очередным голом и высоко оценили его действия на поле. Некоторые же в шутку пишут, что теперь и защитники узнали об этом «секрете» и будут уделять ему еще больше внимания.

Безусловно, уникальный стиль игры и ловкость молодого футболиста делают его всё более популярным среди болельщиков.