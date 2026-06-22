Длиннее собственного роста: Марджона Улжоева удивила всех (видео)

·41·Культура
Длиннее собственного роста: Марджона Улжоева удивила всех (видео)

Актриса Марджона Улжоева посетила программу «Омон-Омон» в качестве гостьи и поделилась интересными подробностями о своих невероятно длинных волосах.

В ходе беседы один из ведущих спросил: «Кто виноват в том, что ваши волосы стали такими длинными?». Актриса искренне ответила, что в этом большая заслуга её бабушки: «На самом деле, мои длинные волосы — заслуга бабушки. Можно даже сказать, что они достались мне в наследство. У мамы тоже были длинные волосы. У меня есть сестра, но её волосы не такие длинные, как мои», — сказала она.

Также актриса добавила, что ухаживает за волосами и время от времени подстригает кончики. Она отметила, что даже после рождения ребенка состригла значительную часть длины.

Сначала Марджона Улжоева немного стеснялась показать свои волосы, пояснив: «Вчера во время съемок волосы запутались, я не успела их расчесать». Однако в ходе программы ведущим удалось её убедить.

В итоге актриса распустила волосы, продемонстрировав их истинную длину. Действительно, её волосы оказались длиннее её роста и касались пола.

Когда ведущие с любопытством спросили о точной длине, актриса ответила: «При моем росте 170 см, длина волос составляет примерно 180 см».

В конце беседы ведущие выразили актрисе теплые пожелания, пожелав ей удачи и успехов в творчестве.

Маржона УлжоеваОмон-Омон
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Charos
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