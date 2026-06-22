Ахад Каюм ответил критикам: «Легко говорить, не зная дела»

·41·Культура
Ахад Каюм ответил критикам: «Легко говорить, не зная дела»

Актер, режиссер и поэт Ахад Каюм в интервью программе «Наво мехмонда» резко высказался о тех, кто пишет негативные комментарии в социальных сетях.

По словам поэта, когда он только начал свою творческую деятельность, даже близкие были удивлены: «Когда я начал писать стихи и стал известным как Ахад Каюм, мои одноклассники и друзья были поражены. На самом деле, меня интересовали точные науки, такие как математика и физика, а также кино. Стихи же я заучивал, чтобы стать хорошим актером в киноиндустрии», — отметил он.

Также он не скрыл критического отношения к людям, которые делают поспешные выводы: «Меня поражает, когда люди высказываются, не зная сути. Если кто-то добивается успеха, это не связывают с трудом. Напротив, думают, что кто-то помог. Или если кто-то покупает дорогую вещь, говорят, что ее кто-то подарил», — подчеркнул поэт.

Ахад Каюм задал вопрос о тех, кто пишет необоснованную критику в адрес артистов и известных личностей: «Кто эти люди, пишущие подобные вещи? К какому типу людей они относятся в жизни?» — сказал он.

Ожидается, что эти высказывания вызовут широкие дискуссии в социальных сетях.

Ахад КаюмНаво мехмонда
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Charos
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