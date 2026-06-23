Мунисе Ризаевой подарили огромный букет на сцене (видео)

Известная узбекистанская певица Муниса Ризаева оказалась в центре внимания поклонников во время своего очередного концертного выступления. Пока певица исполняла песню на сцене, ей вручили очень большой и роскошный букет.

На кадрах видно, как один из присутствующих выносит на сцену огромный букет. Подарок, состоящий из красных и белых роз, поразил своим размером как певицу, так и зрителей.

Увидев букет, Муниса Ризаева не смогла скрыть своего удивления и радости. Певица приняла подарок и выразила благодарность человеку, который его преподнес.

Этот искренний момент на сцене был запечатлен участниками концерта на телефоны. На видео также видно, как певица пытается поднять букет и удивляется его размеру.

Огромный букет стал одним из самых запоминающихся моментов концерта. Поклонники Мунисы Ризаевой тепло встретили такое внимание и уважение к певице в социальных сетях.