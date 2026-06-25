Зухра Солиева: «Мне написали: кто поднимет твой труп, если ты завтра умрешь» (видео)

Актриса Зухра Солиева в программе «24/7 подкаст» рассказала о негативных комментариях, которые она получает в социальных сетях. По ее словам, некоторые высказывания задели ее очень глубоко, но она старалась реагировать на них сдержанно.

Актриса вспомнила один из самых болезненных комментариев, написанный женщиной среднего возраста.

«Больше всего задело именно это. Одна женщина написала мне: „У меня есть ребенок, внуки, семья, дом. А ты одна. Если завтра умрешь, кто поднимет твой труп? Старость проведешь в доме престарелых“», — рассказала Солиева.

По словам актрисы, сначала она попыталась отнестись к ситуации спокойно и посоветовала автору комментария не писать подобных вещей.

«Я ответила ей: „Покайтесь. Вы счастливый, семейный человек. Раз у вас есть дочери и внуки, не стоило говорить такие слова, думая об их судьбе“. Но она не остановилась. Затем продолжила писать: „Внутри тебя лишь горечь, бедняжка, кто у тебя есть, что у тебя есть?“», — вспоминает актриса.

В ходе беседы Солиева отметила, что негатив в соцсетях иногда может влиять на психику человека, однако в таких ситуациях важно сохранять терпение и самообладание.