Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова сегодня отмечает свое 28-летие.
Спортсменка поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях кадрами с празднования дня рождения. Она написала, что эта дата имеет для нее особое значение.
«Happy 28. Мой первый день рождения в роли мамы. Благодарю за то, что сделали этот день рождения незабываемым. Всем большое спасибо за поздравления, мне очень приятно», — написала Диёра Келдиёрова.
Этими словами спортсменка также выразила благодарность за сюрприз, подготовленный ее супругом.
Диёра Келдиёрова продолжает публиковать фотографии и видео, связанные с ее днем рождения, в социальных сетях. Поклонники в комментариях оставляют ей искренние пожелания.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…