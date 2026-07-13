Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)

·0·Культура
Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)

Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова сегодня отмечает свое 28-летие.

Спортсменка поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях кадрами с празднования дня рождения. Она написала, что эта дата имеет для нее особое значение.

«Happy 28. Мой первый день рождения в роли мамы. Благодарю за то, что сделали этот день рождения незабываемым. Всем большое спасибо за поздравления, мне очень приятно», — написала Диёра Келдиёрова.

Tabiat qo‘ynida yosh ayol kichkina bolani ko‘tarib tushgan surati.

Этими словами спортсменка также выразила благодарность за сюрприз, подготовленный ее супругом.

Диёра Келдиёрова продолжает публиковать фотографии и видео, связанные с ее днем рождения, в социальных сетях. Поклонники в комментариях оставляют ей искренние пожелания.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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