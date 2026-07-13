Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова поделилась незабываемыми кадрами со своего дня рождения (видео)

Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова сегодня отмечает свое 28-летие.

Спортсменка поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях кадрами с празднования дня рождения. Она написала, что эта дата имеет для нее особое значение.

«Happy 28. Мой первый день рождения в роли мамы. Благодарю за то, что сделали этот день рождения незабываемым. Всем большое спасибо за поздравления, мне очень приятно», — написала Диёра Келдиёрова.

Этими словами спортсменка также выразила благодарность за сюрприз, подготовленный ее супругом.

Диёра Келдиёрова продолжает публиковать фотографии и видео, связанные с ее днем рождения, в социальных сетях. Поклонники в комментариях оставляют ей искренние пожелания.