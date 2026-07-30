Ожидается, что Джеки Чан и Ван Дамм примут участие в гонках «Формула-1» на воде на Иссык-Куле

·87·Культура
Ожидается, что Джеки Чан и Ван Дамм примут участие в гонках «Формула-1» на воде на Иссык-Куле

Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм могут принять участие в качестве гостей в гонках «Формула-1» на воде, которые пройдут на Иссык-Куле. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации моторных лодок Кыргызстана Айбек Абилкасымов.

По его словам, федерация работает над приглашением на состязания всемирно известных звезд. Джеки Чану в Китай уже было отправлено несколько приглашений. Однако из-за плотного рабочего графика актера его приезд пока не подтвержден.

Абилкасымов сообщил, что ведутся переговоры и с Жан-Клодом Ван Даммом. По его словам, если актер даст согласие, в Мадриде уже готов самолет, чтобы доставить его в Кыргызстан.

Отвечая на вопрос о визите Криштиану Роналду, глава федерации заявил, что есть планы пригласить футболиста на один из следующих этапов соревнований.

Джеки ЧанЖан-Клод Ван ДаммИссык-КульКыргызстанКриштиану Роналду
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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