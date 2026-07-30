Таинственные цветы, присланные актрисе Барчин Гафуровой, обсуждают в сети!
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Актрисе Барчин Гафуровой неизвестный поклонник преподнес в подарок красивые цветы. Артистка опубликовала об этом видео в социальной сети и выразила искреннюю благодарность человеку, проявившему к ней внимание.
«Добрый, искренний, таинственный человек, огромное спасибо за то, что дарите улыбку моим губам. Спасибо за внимание», — написала актриса под видео.
На кадрах видно, что Барчин Гафурова осталась довольна цветами и у нее поднялось настроение. Однако она не стала раскрывать, кто именно прислал подарок.
После публикации поста поклонники начали строить различные догадки в комментариях. Одни проявили интерес к тому, кто же тот человек, который осчастливил актрису, а другие оставили ей теплые пожелания.
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