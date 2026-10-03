Объявлена программа получения паспорта Аргентины за 350 тысяч долларов

Правительство Аргентины объявило о новой программе, позволяющей иностранцам получить гражданство в обмен на инвестиции. Процесс приема заявок планируется запустить в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщило Министерство экономики Аргентины.

В рамках программы предлагается два пути получения гражданства. Первый вариант предусматривает безвозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов в Казначейство страны. Второй вариант позволяет приобрести государственные облигации на сумму 800 тысяч долларов, выпускаемые специально для этой программы.

Правительство Аргентины заявило, что будет проверять заявки на основе требований безопасности и финансовой прозрачности. Средства должны переводиться через официальную финансовую систему, а заявители — проходить проверки на предмет легализации доходов и финансирования терроризма.

В программе также предусмотрены особые условия для членов семьи. Супруг (супруга) и не состоящие в браке и не имеющие детей дети в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявление на получение гражданства через уплату взноса в размере 100 тысяч долларов. Для детей младше 18 лет эта сумма установлена на уровне 25 тысяч долларов. Например, для семьи, состоящей из одного заявителя, его супруги и двоих несовершеннолетних детей, общая сумма составит 500 тысяч долларов.

Требование о проживании в стране в течение определенного срока не является обязательным условием для данного направления программы получения гражданства Аргентины за инвестиции. Однако каждая заявка будет рассматриваться индивидуально, и окончательное решение будет принимать Национальное управление миграции Аргентины.

Паспорт Аргентины позволяет совершать безвизовые поездки во многие государства. В частности, в базах данных паспортов указана возможность безвизового въезда на краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны. Количество безвизовых направлений варьируется в зависимости от источника и метода расчета.

Новая программа реализуется в рамках политики правительства Аргентины по привлечению иностранного капитала и улучшению инвестиционного климата. Правительство планирует запустить программу до конца 2026 года.