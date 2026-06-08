Жалолиддин Ахмадалиев отреагировал на критику о своей «высокомерности»

·25·Культура
Жалолиддин Ахмадалиев отреагировал на критику о своей «высокомерности»

Известный певец Жалолиддин Ахмадалиев в одном из интервью прокомментировал различные мнения и критику в свой адрес. Артист отметил, что люди часто оценивают его по-разному, а некоторые считают его высокомерным.

По словам певца, для него важнее поступать правильно перед собственной совестью, чем обращать внимание на то, что говорят люди. Он также подчеркнул, что не хочет много говорить о ситуациях, связанных с его участием в свадьбах и мероприятиях.

«Некоторые говорят, чтобы я выступал на свадьбах дешевле. Но даже если я приезжаю на чью-то свадьбу бесплатно, я не хвастаюсь этим. Зачем мне об этом говорить?» — сказал певец.

По мнению Жалолиддина Ахмадалиева, многие артисты выступают на свадьбах и торжествах нуждающихся семей безвозмездно. Однако он считает неуместным демонстрировать такие поступки публике или рекламировать их.

Жалолиддин Ахмадалиев
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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