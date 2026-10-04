Apple предупредила владельцев iPhone 18 Pro Max: смартфон подлежит замене

·1·Технологии
Apple предупредила владельцев iPhone 18 Pro Max: смартфон подлежит замене

Компания Apple подтвердила возникновение серьезной проблемы у некоторых владельцев iPhone 18 Pro Max, пользующихся услугами американского сотового оператора АТ&Т. Согласно данным иксбт.ком, из-за этой неисправности смартфоны полностью теряют связь, и восстановить её с помощью обычных обновлений ПО невозможно. Это создает неожиданные трудности для тысяч пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Специалисты поясняют, что если устройство уже столкнулось с данной ошибкой, его необходимо заменить. Переустановка программного обеспечения или другие методы в этой ситуации не помогут. Пострадавшим пользователям рекомендуется обратиться в официальные сервисные центры.

Профилактические меры и обновления

Хотя поврежденные устройства спасти невозможно, Apple пытается предотвратить распространение проблемы на других пользователей. С этой целью компания выпустила специальное обновление операционной системы iOS 27.0.1, а также пакет настроек для оператора АТ&Т.

Согласно рекомендации компании, всем владельцам iPhone 18 Pro Max необходимо незамедлительно установить версию iOS 27.0.1 через раздел «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Настройки оператора придут абонентам АТ&Т автоматически в течение двух недель. Их также можно проверить вручную.

Причины проблемы остаются в тайне

На данный момент Apple не раскрывает точные причины возникновения этой неисправности. Отмечается, что данная ситуация наблюдается только на моделях iPhone 18 Pro Max в сети АТ&Т в США. Другие сотовые операторы и иные модели iPhone не пострадали от этой проблемы.

Эксперты обращают внимание на аппаратные различия устройств. В частности, модели iPhone 18 Pro Max, выпущенные для США, используют модем Qualcomm Snapdragon Кс80. В то же время версии для других стран оснащены специальным модемом К2, разработанным Apple. Однако пока неясно, стали ли эти различия причиной сбоя в сети АТ&Т.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TСмартфонiOS
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro Max возникли проблемы со связьюВ некоторых смартфонах iPhone 18 Pro Max возникли проблемы со связьюВчера 18:27Внутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камераВнутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камера20 сентября 22:53Для аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режимДля аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режим19 сентября 20:28Владельцы iPhone 18 Pro продолжают сталкиваться с ошибками экрана даже после обновления ОСВладельцы iPhone 18 Pro продолжают сталкиваться с ошибками экрана даже после обновления ОС29 сентября 14:24Крупнейшие операторы связи США объединяют усилия в сфере спутниковых технологийКрупнейшие операторы связи США объединяют усилия в сфере спутниковых технологий2 октября 17:22Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октябряСегодня 11:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...