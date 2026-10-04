Apple предупредила владельцев iPhone 18 Pro Max: смартфон подлежит замене

Компания Apple подтвердила возникновение серьезной проблемы у некоторых владельцев iPhone 18 Pro Max, пользующихся услугами американского сотового оператора АТ&Т. Согласно данным иксбт.ком, из-за этой неисправности смартфоны полностью теряют связь, и восстановить её с помощью обычных обновлений ПО невозможно. Это создает неожиданные трудности для тысяч пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Специалисты поясняют, что если устройство уже столкнулось с данной ошибкой, его необходимо заменить. Переустановка программного обеспечения или другие методы в этой ситуации не помогут. Пострадавшим пользователям рекомендуется обратиться в официальные сервисные центры.

Профилактические меры и обновления

Хотя поврежденные устройства спасти невозможно, Apple пытается предотвратить распространение проблемы на других пользователей. С этой целью компания выпустила специальное обновление операционной системы iOS 27.0.1, а также пакет настроек для оператора АТ&Т.

Согласно рекомендации компании, всем владельцам iPhone 18 Pro Max необходимо незамедлительно установить версию iOS 27.0.1 через раздел «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Настройки оператора придут абонентам АТ&Т автоматически в течение двух недель. Их также можно проверить вручную.

Причины проблемы остаются в тайне

На данный момент Apple не раскрывает точные причины возникновения этой неисправности. Отмечается, что данная ситуация наблюдается только на моделях iPhone 18 Pro Max в сети АТ&Т в США. Другие сотовые операторы и иные модели iPhone не пострадали от этой проблемы.

Эксперты обращают внимание на аппаратные различия устройств. В частности, модели iPhone 18 Pro Max, выпущенные для США, используют модем Qualcomm Snapdragon Кс80. В то же время версии для других стран оснащены специальным модемом К2, разработанным Apple. Однако пока неясно, стали ли эти различия причиной сбоя в сети АТ&Т.