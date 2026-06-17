Вышел первый официальный трейлер мультфильма «Шрек 5»

·75·Культура
Вышел первый официальный трейлер мультфильма «Шрек 5»

Спустя 17 лет самые любимые анимационные герои нашего детства возвращаются на большие экраны. Выход первого официального трейлера мультфильма «Шрек 5» вызвал большой резонанс среди поклонников.

В трейлере показаны новые приключения Шрека, Фионы и всем знакомого Осла. Одной из самых интересных деталей стало то, что в центре событий теперь окажутся и их повзрослевшие дети. Это обещает сделать сюжет мультфильма еще более насыщенным и эмоциональным.

Еще одной новостью стало то, что голос повзрослевшей дочери Шрека и Фионы подарила известная актриса Зендея. Эта новость вызвала особый интерес у фанатов и еще больше подняла престиж проекта.

Мировая премьера мультфильма запланирована на 30 июня 2027 года. Тем не менее, сразу после выхода трейлера в социальных сетях начались бурные обсуждения. В частности, обновленная графика и дизайн персонажей были тепло встречены одними фанатами, в то время как другие не скрывали, что скучают по старому стилю.

Спустя 17 лет самые любимые анимационные герои нашего детства возвращаются на большие экраны. Выход первого официального трейлера мультфильма «Шрек 5» вызвал большой резонанс среди поклонников.

В трейлере показаны новые приключения Шрека, Фионы и всем знакомого Осла. Одной из самых интересных деталей стало то, что в центре событий теперь окажутся и их повзрослевшие дети. Это обещает сделать сюжет мультфильма еще более насыщенным и эмоциональным.

Еще одной новостью стало то, что голос повзрослевшей дочери Шрека и Фионы подарила известная актриса Зендея. Эта новость вызвала особый интерес у фанатов и еще больше подняла престиж проекта.

Мировая премьера мультфильма запланирована на 30 июня 2027 года. Тем не менее, сразу после выхода трейлера в социальных сетях начались бурные обсуждения. В частности, обновленная графика и дизайн персонажей были тепло встречены одними фанатами, в то время как другие не скрывали, что скучают по старому стилю.

ШрекФионаЗендея
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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