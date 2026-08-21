Комик Шукрулло Исроилов назначен на новую должность

Известный комик и мастер слова Шукрулло Исроилов назначен заместителем начальника управления культуры города Ташкента. Об этом сообщил его администратор.

Шукрулло Исроилов родился 14 января 1970 года в Ташкенте. В детстве он учился в музыкальной школе по классу рубаба и побеждал в различных конкурсах. Позднее получил образование в университетах востоковедения и экономики.

Артист начал творческую деятельность в 1982 году. Позднее он работал в жанре комедии и стал одним из известных представителей театра «Мирзо» под руководством Мирзабека Холмедова.

В интервью он рассказывал, что в юности работал в разных сферах, чтобы помогать своей семье.

Мастер слова и по сей день знаком зрителям благодаря выступлениям на сцене, участию в телепередачах и юмористическим номерам.

Теперь 56-летний артист будет работать в руководстве управления культуры города Ташкента.