Samsung сокращает комплектацию бюджетных смартфонов Galaxy и отказывается от кабеля

Южнокорейская компания Samsung приняла решение еще больше сократить комплектацию своих бюджетных смартфонов. Согласно данным иксбт.ком, покупатели моделей Galaxy А07с и Galaxy А08 не найдут в коробке не только блока питания, но и кабеля USB-C. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Это изменение первым заметил известный блогер Иззи Бое во время распаковки модели Galaxy А08. В коробке с новыми устройствами теперь находятся только сам смартфон, краткое руководство пользователя и скрепка для извлечения СИМ-карты. Этот шаг показывает, что покупателей бюджетных устройств ожидают дополнительные расходы.

Напомним, что Samsung начала убирать блоки питания из комплекта поставки начиная с флагманской серии Galaxy С21. Однако даже после этого кабель USB-C оставался неотъемлемой частью комплекта. Теперь же решение компании отказаться и от этого последнего аксессуара для зарядки вызывает широкие обсуждения на технологическом рынке.

Новые стандарты в бюджетном сегменте

Насколько радикальным является это решение, можно увидеть при сравнении. Например, обычная модель Galaxy А07 все еще поставляется с кабелем USB-C в комплекте. Поэтому Galaxy А07с и более новая модель Galaxy А08 становятся первыми бюджетными устройствами, требующими от пользователя отдельной покупки блока и кабеля.

Модель Galaxy А07с, поступившая в продажу на некоторых рынках 7 сентября текущего года, по сути, является обновленной версией предыдущей модели, оснащенной операционной системой Android 16 и процессором MediaTek Хелио Г99+. Смартфон Galaxy А08 2026 года предлагает еще более продвинутые технические характеристики.

В частности, модель Galaxy А08 оценивается примерно в 115 долларов за базовую версию 4/64 GB и около 135 долларов за вариант 6/128 GB. Устройство оснащено чипом MediaTek Хелио Г99+, памятью ЛПДДР5Кс, 6,7-дюймовым экраном с разрешением ХД+ и аккумулятором емкостью 6000 mAh с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Также корпус защищен от пыли и влаги по стандарту ИП64.

Учитывая начальную стоимость устройства около 115 долларов, отсутствие кабеля в комплекте ощущается особенно остро. Теперь покупателям, у которых нет подходящих аксессуаров, придется приобретать их отдельно.