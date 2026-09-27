Дурдона Курбанова удостоилась неожиданного признания: актриса награждена новым нагрудным знаком

Актриса Дурдона Курбанова, завоевавшая любовь множества поклонников, была награждена нагрудным знаком «Преданный своему делу» («O‘z kasbining fidoyisi»). Она поделилась этой радостной новостью на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографию с наградой.

Дурдона Курбанова оставила краткий, но искренний комментарий к фотографии, на которой она держит нагрудный знак.

«Спасибо за любовь и внимание», — написала актриса.

Эта новость вызвала теплую реакцию среди ее поклонников.

Кому вручается нагрудный знак «Преданный своему делу»?

Данный нагрудный знак вручается людям, верным своей профессии и самоотверженно трудящимся в своей сфере. Пользователи социальных сетей также не остались равнодушными к новости о том, что Дурдона Курбанова удостоилась этого признания. В комментариях под фотографией актрисы поклонники пишут поздравления и искренние пожелания. Это признание вызвало большой интерес среди подписчиков Дурdоны Курбановой в социальных сетях.