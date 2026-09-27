Столе Сольбаккен защищает Эрлинга Холанда от финансовых скандалов

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен решил оградить свою главную звезду Эрлинга Холанда от давления СМИ на фоне финансового скандала вокруг «Манчестер Сити». Как сообщает Goal.com, нападающий был отстранен от запланированной пресс-конференции в то время, когда новости о том, что английский клуб признан виновным в нарушении финансовых правил по 114 пунктам, вызывают бурные обсуждения. Об этом Goal.com сообщает.

В преддверии важных матчей Лиги наций УЕФА наставник сборной посчитал приоритетной задачей обеспечить концентрацию игрока исключительно на спорте. Ярким примером того, как это может мешать, служит недавняя ситуация с испанским полузащитником Родри, которому пришлось защищать честь своего клуба и отвечать на неудобные вопросы прессы. Тренер выразил обеспокоенность тем, что подобные допросы и лишние вопросы могут негативно повлиять на игру Холанда.

Причины отстранения от пресс-конференции

Во время общения с представителями прессы Столе Сольбаккен четко объяснил основную причину этого решения. По его словам, на сборах национальной команды основное внимание должно быть уделено предстоящим играм, и решения руководства клуба или ход расследования не должны отвлекать футболистов.

«Мы хотим создать для него лучшие условия, чтобы он мог сосредоточиться на игре», — подчеркнул тренер. По его мнению, главная задача Эрлинга Холанда в сборной — не комментировать решения исполнительного комитета своего клуба, а забивать голы на поле.

Детали расследования и реакция тренера

Согласно информации, опубликованной изданием The Athletic, «Манчестер Сити» был признан виновным по большинству обвинений в результате длительного расследования финансовой деятельности клуба в период с 2009 по 2018 год. Несмотря на то, что клуб последовательно отрицает эти обвинения, ситуация вызвала огромный резонанс в футбольном мире.

Норвежский наставник признался, что еще не проводил с Холандом отдельной беседы по поводу данного судебного процесса и обвинений. Тем не менее он выразил полную уверенность в психологической устойчивости нападающего и заявил, что эта ситуация не повлияет на его игру. Что касается юридических деталей, Сольбаккен подчеркнул, что выступает за спокойную оценку ситуации.