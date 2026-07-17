Шакира отправила эмоциональное послание Лионелью Месси и Антонеле Рокуццо

·23·Спорт
Шакира отправила эмоциональное послание Лионелью Месси и Антонеле Рокуццо

Яркая звезда мировой эстрады Шакира выразила свои искренние поздравления легендарному Лионелью Месси и его супруге Антонеле Рокуццо после того, как сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира. Колумбийская певица особо отметила многолетнюю стабильную карьеру футболиста на поле и семейную поддержку, которая стоит за ним. Об этом сообщает портал Goal.com.

Сборная Аргентины под руководством Лионелья Скалони вышла в финал мундиаля второй раз подряд, одержав победу над Англией в полуфинале со счетом 2:1. В этой встрече 39-летний Лионель Месси отдал две важные голевые передачи, внеся огромный вклад в успех своей команды. В данный момент Месси близок не только к защите чемпионского титула, но и к завоеванию очередного «Золотого мяча».

Легенда, бросившая вызов времени

Шакира, которая сейчас проживает в Майами, не скрывала своего восхищения игрой Месси, которую он демонстрирует, несмотря на возраст. Как сообщает издание Goal.com, певица высоко оценила дисциплину и силу воли футболиста. «То, что делает Лео Месси, просто невероятно! Это отражает ценности преданного своему делу и дисциплинированного человека», — написала Шакира.

Певица подчеркнула, что Месси доказывает всему миру, что возможности человека не определяются возрастом или мнением окружающих. Каждое его движение на поле служит настоящим примером для молодых футболистов. Шакира также добавила, что роль его супруги Антонелы Рокуццо в успехах Месси неоценима.

Семья — фундамент успеха

«Я знаю, что присутствие такой женщины, как Антонела Рокуццо, рядом придает Лео силы и вдохновение», — отметила колумбийская звезда. Антонела, отпраздновавшая победу в полуфинале прямо на стадионе, вскоре опубликовала этот пост Шакиры на своей странице в Instagram, выразив благодарность. Это событие вызвало большой интерес у болельщиков в социальных сетях.

Стоит отметить, что переход Лионелья Месси в лигу MLS в 2023 году открыл новую страницу в его карьере. Успешное выступление за клуб из США помогло ему идеально подготовиться к последнему крупному международному турниру. Теперь все внимание мира приковано к решающему финальному матчу с участием Аргентины и ее капитана.

Лионель МессиШакираАргентинаЧемпионат МираАнтонела Рокуццо
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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