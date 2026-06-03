Зухра Солиева: Сама прошу билеты у любимых артистов

·192·Культура
Зухра Солиева: Сама прошу билеты у любимых артистов
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Актриса Зухра Солиева стала гостьей программы «24/7 Подкаст», где откровенно рассказала об отношениях в шоу-бизнесе и своем опыте посещения концертов.

По ее словам, она не стесняется сама обращаться за билетами на концерты любимых артистов и коллективов, даже если ей не присылают приглашение.

«Когда представители шоу-бизнеса устраивают свадьбы или концерты, часто приглашают известных звезд, а меня иногда не зовут. Например, я хочу пойти на концерты групп «Дизайн» и «Миллион», но меня не приглашают. Я не обижаюсь на это», — говорит актриса.

Она также особо отметила, что такие деятели искусства, как Фарход Саидов, Бунёд Саидов и Дилмурод Султанов, приглашают ее лично.

По словам актрисы, если она узнает о концерте любимого артиста, то без колебаний сама пишет: «Я приду на ваш концерт».

«Мне нравились песни Гайбуллы Турсунова, когда он только начинал творческий путь. Он быстро дал концерт. Я ждала приглашения, но его не последовало. Тогда я написала ему сама, и он сразу позвонил, сказав, что даст мне билет. Я пошла и получила огромное удовольствие. Для меня это был настоящий концерт», — заключила актриса.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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