Белый лев, покоривший интернет — Луна удивила всех

Белая львица по кличке Луна, живущая в зоопарке Южной Кореи, в последние дни стала одним из самых популярных животных в социальных сетях. Её уникальная внешность, особенно серо-голубые глаза, длинные ресницы и невероятно изящный вид, привлекают внимание миллионов пользователей.

Фотографии и видео с Луной быстро распространились в интернете, вызвав широкие обсуждения на различных платформах. Многие даже сравнивают её с персонажами мультфильмов Disney, называя «львицей из сказки».

Некоторые пользователи, увидев её необычную внешность, решили, что эти изображения созданы с помощью искусственного интеллекта. Однако эксперты и сотрудники зоопарка подтвердили, что Луна — настоящее животное, отличающееся своими уникальными генетическими особенностями.

В настоящее время Луна стала центром внимания не только для посетителей зоопарка, но и для интернет-пользователей по всему миру. Каждое её новое видео и фото собирает тысячи лайков и комментариев, продолжая оставаться в трендах социальных сетей.